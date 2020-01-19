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§ NG.kz
Казахстан на последнем месте в мире по росту минимальной зарплаты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37802
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.01.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как отмечают аналитики, расчеты минимальной заработной платы в странах мира выглядят по-разному. Казахстан в рейтинге роста минимальной заработной платы обосновался на последнем, 54-м месте.
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* maxsaf
Re: Казахстан на последнем месте в мире по росту минимальной...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5028
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.01.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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