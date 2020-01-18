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§ NG.kz
Пешеход пострадал при попытке перейти дорогу в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37802
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.01.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечером 17 января в Костанае на улице Кабышева был сбит мужчина, переходивший дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло в 19.20.
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§ dandiv
Re: Пешеход пострадал при попытке перейти дорогу в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 846
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 18.01.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Просим водителей быть внимательнее на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

А почему только к водителям обращается ведомство, пешеходов это не касается и им можно бездумно выпрыгивать на пешеходный переход, даже если уже рядом автомобиль???
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* abaika95
Re: Пешеход пострадал при попытке перейти дорогу в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2759
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.01.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорога скользкая,для некоторых как красная тряпка для быка,проверить а на скорости как тормозить буду?)



Ну и многие пешеходы конечно хороши выбегают на пешеходку с принципом "ай я на пешеходе главный пусть тормозят"
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§ drakon
Re: Пешеход пострадал при попытке перейти дорогу в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18350
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.01.20 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
на скорости как тормозить буду?)

А вас не учат? Перед переходом,
снижать скорость? И нахрена вам
знаки ставят?... :-o
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§ dandiv
Re: Пешеход пострадал при попытке перейти дорогу в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 846
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 18.01.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А вас не учат? Перед переходом, снижать скорость?

В автошколе обучают этому, но ведь даже если сбавишь скорость, а на улице гололед и с нашими "хорошо" чишенными дорогами, где из-за куч снега пешехода видно только когда он уже на дороге... а тут из за сугроба выпрыгивает не сбавляя хода пешеход на пешеходный переход (многие пешеходы то не сбавляют скорость) виноват оказывается водитель, а вот чтобы признали виновным пешехода или тех, кто чистят дороги я что-то не слышал :-x
p/s Я не оправдываю водителей, но так как сам часто хожу пешком и часто вижу как пешеходы выходят на проезжую часть, то считаю, что наказывать пешеходов нужно чаще. Почему-то нарушающих ПДД пешеходов мне попадается больше, чем водителей авто.
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§ Тот самый
Re: Пешеход пострадал при попытке перейти дорогу в Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 355
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все винят водителя и/или пешехода, а мне кажется, и проектировщик виноват. 31й магазин? Там остановка стоит на переходе, кармана нет и всегда пешеходы выходят из-за автобуса уже на 2ю полосу. Неужели сместить нельзя было остановку или переход хотя бы метров на 5-10 в сторону? И освещен плохо. Двойные фонари можно ж поставить над переходами? Иногда там только по тени в свете встречных и понимаешь, что кто-то идёт.
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§ сайлау курманов
Re: Пешеход пострадал при попытке перейти дорогу в Костанае
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3433
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.01.20 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я стесняюсь спросит, если недожидаясь ГАИ, погрузить потерпевшего в авто и самому отвести в больницу? Или он будет лежать до приезда скорой и дп
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§ ACROS
Re: Пешеход пострадал при попытке перейти дорогу в Костанае
ACROS


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Сообщений: 141
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.01.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Двойные фонари можно ж поставить над переходами?

Правильно!!! И не только над переходами , сам знак от того что освещён, толку мало, надо и над тротуаром перед знаком осветить: нормальный водитель и так едет сбавив скорость, и посматривая за знак, а бывает эти "архары" и "сайгаки" идут по тротуару и резко поворачивают и через переход, да ещё опустив голову и что то бубня в сотовый.
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§ ACROS
Re: Пешеход пострадал при попытке перейти дорогу в Костанае
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.01.20 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
пешеходы выходят на проезжую часть, то считаю, что наказывать пешеходов нужно чаще.

По идеи, пешеход ещё на тротуаре должен оглядеться и продолжить движение по проезжей части УБЕДИВШИСЬ в отсутствии приближающего транспорта.
Но, жолполовец с пешехода НИЧЕГО не возьмёт. Водитель предпочтительней.
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