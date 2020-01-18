abaika95 Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2759

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:18 Цитата-//Вы не видели ролик на Басе про будущих казахстанских судей в Германии?//









И что там такого принципиально ужасного?)

Продажное Басе из пальца высосали проблему как всегда)



Что там показано как студенты в пьяном угаре устроили оргию про которые Басе обмолвилась?)-нет



Голышом танцуют?-нет)



Распивают дорогующий алкоголь?)-да нет,просто пиво



Дерутся,нарываются на прохожих,разбили окно?) Да нет,просто веселятся,танцуют,пьют пиво после обучения,все какие-то зажатые,что в этом такого ужасного???



[Исправлено: abaika95, 19.01.2020 - 10:19]