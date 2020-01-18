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§ NG.kz
Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37801
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.01.20 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тем временем разработками новых антибактериальных препаратов сегодня занимаются небольшие предприятия, а крупные фармацевтические компании не проявляют интереса к этой сфере.
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§ Тот самый
Re: Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 355
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
лечащие свиней коров и кур


Как я понял, как раз проблема в том, что они не лечат, а часто для профилактики антибиотики используют. Заболела одна корова, а они колют их всему стаду.

Также и у нас в поликлиниках. Приводишь ребёнка с ОРЗ, ему всегда назначают антибиотики. Без анализов. А может у него вирус или грибок? Единицы врачей сначала отправляют сдать анализы, потом уже по результатам что-то назначают.
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§ alex_60
Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7006
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Также и у нас в поликлиниках. Приводишь ребёнка с ОРЗ, ему всегда назначают антибиотики. Без анализов. А может у него вирус или грибок? Единицы врачей сначала отправляют сдать анализы, потом уже по результатам что-то назначают


Такого вранья я давно не слышал.
Такое только поуехавшие могут написать.

[Исправлено: alex_60, 18.01.2020 - 22:34]
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§ Тот самый
Re: Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 355
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
иначе на всех не хватит. еды,пространства.


Илон Маск работает над этим ;-) Через 1000 лет терраформирование научатся делать и начнем осваивать другие планеты. Правда вывезти с Земли половину китайцев и индусов - та ещё проблема.
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§ maxsaf
Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5025
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Правда вывезти с Земли половину китайцев и индусов - та ещё проблема.

Ну может тогда антибиотики и не так уж сильно нужны? Главное, чтобы Илон Маск и болашаковцы не болели :lol: А для них будет тайная vip медицина с незасветившимися лекарствами :lol:
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§ elektron
Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4295
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.01.20 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
а часто для профилактики антибиотики используют. Заболела одна корова, а они колют их всему стаду.

Ну тут вообще можно книгу писать.
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§ maxsaf
Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5025
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Через 1000 лет терраформирование научатся делать и начнем осваивать другие планеты.

Там все просто - сажать деревья надо в полиэтиленовых пакетах, со всем необходимым для питания растения. Местные уже давно освоили этот метод :lol:
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§ Butch
Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 426
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

А не знаю какой фирмы. Как-то не удосуживался до этого. Только по странам происхождения - Россия, Франция, США. И технологию производства хрусталиков не подскажу. 130К = 312 евро
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§ elektron
Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4295
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.01.20 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
130К = 312 евро

ну в принципе почти подарок. но всё равно не поеду :-P
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§ Тот самый
Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 355
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 19.01.20 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Там все просто - сажать деревья надо в полиэтиленовых пакетах, со всем необходимым для питания растения


Кстати, это идея! Если из тех деревьев в пакетах, да ещё и не политых какие-то смогли выжить, то их надо размножать. Они и на Марсе выживут ))) И потом какому-нибудь директору ТОО или чиновнику можно медаль выдать "За неоценимую помощь в освоении Марса!"
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§ maxsaf
Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5025
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.01.20 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
"За неоценимую помощь в освоении Марса!"

А потом создать на Марсе департамент Кронирования при министерстве Добропорядочности :lol: Вот что действительно нужно человечеству, а не антибиотики :lol:
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