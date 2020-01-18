Тот самый Re: Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики? #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 355

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:27 Цитата: elektron:

лечащие свиней коров и кур



Как я понял, как раз проблема в том, что они не лечат, а часто для профилактики антибиотики используют. Заболела одна корова, а они колют их всему стаду.



Также и у нас в поликлиниках. Приводишь ребёнка с ОРЗ, ему всегда назначают антибиотики. Без анализов. А может у него вирус или грибок? Единицы врачей сначала отправляют сдать анализы, потом уже по результатам что-то назначают.