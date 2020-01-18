Butch Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 426

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:10 Цитата: drakon:

У нас 13 место, неплохо...

Это отлично! Это замечательно! И лично я вам благодарен за это!

Так как этот факт говорит что у нас есть ориентир для устремлений. И мы будем стремиться!

Ещё это значит что мы пока не достигли совершенства! А как известно совершенство это завершённость, завершённость это смерть. И значит мы будем жить!!!! И идти в направлении поближе к вам видя цель и не замечая препятствий

