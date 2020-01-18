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≡ Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37801
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.01.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рейтинг "Лучших стран для воспитания детей" 2020 года основывается на глобальном опросе, а также из совокупности баллов за восемь различных показателей.
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§ Butch
Re: Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 426
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упреждая всякие там разговорчики - хоть и последнее, но среди лучших!!!!
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§ alex_60
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7006
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//, уровень счастья///
В каких единицах измеряется?
В вольтах или дицебелах.
Сомнительный набор показателей.
По которым оценивают.

[Исправлено: alex_60, 18.01.2020 - 13:21]
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§ Butch
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 426
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В каких единицах измеряется?

В относительном количестве улыбающихся лиц на фотографиях, не афишируемо сделанных на улице в различным местах страны :lol:
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§ drakon
Re: Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18350
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.01.20 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
хоть и последнее, но среди лучших!!!!

У нас 13 место, неплохо... :lol: :oops:
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§ alex_60
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7006
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У нас 13 место, неплохо.

За счёт новых немцев из Африки.
Они то счастливы.
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§ drakon
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18350
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.01.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Они то счастливы.

Ну, конечно... :lol: :oops: :-P
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§ Козлов я
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 669
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.01.20 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Butch
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 426
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У нас 13 место, неплохо...

Это отлично! Это замечательно! И лично я вам благодарен за это!
Так как этот факт говорит что у нас есть ориентир для устремлений. И мы будем стремиться!
Ещё это значит что мы пока не достигли совершенства! А как известно совершенство это завершённость, завершённость это смерть. И значит мы будем жить!!!! И идти в направлении поближе к вам видя цель и не замечая препятствий
:lol: :lol: :lol:
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§ maxsaf
Re: Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5025
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Канада - в пятерке. Oh yeah. 8-)

Разговаривал как-то с местным политиком, так у них мысли как у детей, ни что бы где бы стырить, а как бы еще что-то где-то улучшить. Странные они :lol:
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§ Тот самый
Re: Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 355
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
хоть и последнее


А можно говорить громко "Первое" и под нос себе добавлять "с конца списка". Ну Ваш вариант тоже хорош - "Казахстан вошел в список лучших стран для воспитания детей".
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§ сайлау курманов
Re: Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3432
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.01.20 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не согласен, мои дети, племянники и дети друзей выросли замечательными людьми, среди них нет ни наркоманов и алкашей, все спортсмены и музыканты, образованы и уважают родителей
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§ maxsaf
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5025
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Я не согласен, мои дети, племянники и дети друзей выросли замечательными людьми, среди них нет ни наркоманов и алкашей, все спортсмены и музыканты, образованы и уважают родителей

Вы не видели ролик на Басе про будущих казахстанских судей в Германии? :-)
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§ kostyk777
Re: Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для...
kostyk777


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 06.12.15
Отправлено: 18.01.20 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спонсорами данного исследования выступили правительства: Дании, Швеции, Норвегии, Канады Нидерланды... :-)
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§ Тот самый
Re: Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 355
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
среди них нет ни наркоманов и алкашей


По Вашей же логике получается, что наркоманов из соседнего дома завезли из другой страны? )))

Как я понял в статье о другом: насколько сложно воспитать и вырастить ребёнка (успешным?). И Казахстан сегодня уступает некоторым странам как минимум по таким статьям как равенство доходов, развитость государственного образования и системы здравоохранения.
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