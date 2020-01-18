Цитата: А вас не учат? Перед переходом, снижать скорость?

В автошколе обучают этому, но ведь даже если сбавишь скорость, а на улице гололед и с нашими "хорошо" чишенными дорогами, где из-за куч снега пешехода видно только когда он уже на дороге... а тут из за сугроба выпрыгивает не сбавляя хода пешеход на пешеходный переход (многие пешеходы то не сбавляют скорость) виноват оказывается водитель, а вот чтобы признали виновным пешехода или тех, кто чистят дороги я что-то не слышал

p/s Я не оправдываю водителей, но так как сам часто хожу пешком и часто вижу как пешеходы выходят на проезжую часть, то считаю, что наказывать пешеходов нужно чаще. Почему-то нарушающих ПДД пешеходов мне попадается больше, чем водителей авто.