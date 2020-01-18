Цитата: elektron:

А всё только из за безголового использования уже имеющихся.

Это всё-равно бы произошло, не так ли? Чуть позже, возможно, но не сильно. Численность населения возрастает неуклонно и в геометрической прогрессии, а стало быть и возможности для бактерий столкнуться с необходимостью преодоления воздействия антибиотиков тоже растут, даже если использовать их с "головой". И не только сухое увеличение численности имеет своё влияние.

Благотворительная деятельность всяческих организаций, направленная на предоставление доступа к современной медицине в регионах, прежде не имевших такой возможности, также вносит свою посильную лепту. Не думаю что Вы назовёте такие организации "безголовыми".