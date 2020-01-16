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§ NG.kz
Вкуснее пельменей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37801
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто не ел макароны с сыром? Все ели. А кто делает с ними не только одно простое действие, то есть не просто посыпает сыром в тарелке? Не все... Так, начала с пельменей, а теперь пишет про макароны, скажут самые нетерпеливые. Не раздражайтесь, читайте дальше.
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§ drakon
Re: Вкуснее пельменей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18350
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юля Е.,уже - оценила... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Вкуснее пельменей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18350
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.20 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

отменно получаются запеченные пельмени

У меня в холодильнике есть - такие.

Итальянские, с сыром "Ricotta".
Думаю, что что то вкусное -
получится... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Вкуснее пельменей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18350
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.01.20 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Кто не ел макароны с сыром? Все ели.

А кто ел беш с сыром? Наверное никто.

А я вотЮ попробую в воскресенье... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Вкуснее пельменей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18350
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.01.20 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот если запекать вот такие, макароны,такой


формы, сыра потребуется на много больше.
Так я - думаю... :lol: :-o
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* alex_60
Вкуснее пельменей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7004
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
самый голодный как всегда тут.
оценивает.
фотки свои выкладывает.
из магазина.

[Исправлено: alex_60, 18.01.2020 - 19:12]
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§ drakon
Вкуснее пельменей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18350
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.01.20 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
фотки свои выкладывает. из магазина.

Так тут ветка - про еду.
А вот макароны, такой формы,
первый раз - увидел... :lol: :lol: :oops:
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