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§ NG.kz
Возгорание трансформатора произошло в школе-лицее в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37801
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.01.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЧП произошло 17 января во время второго урока, сообщают очевидцы. Загорелась проводка в спортивном зале. пострадавших нет. Пожар потушили до приезда пожарных.
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§ сайлау курманов
Re: Возгорание трансформатора произошло в школе-лицее в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3430
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.01.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже палённым не пахло? Что это за такое оборудование могло быть в спортзале что провода горят?
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§ elektron
Re: Возгорание трансформатора произошло в школе-лицее в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4293
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.01.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Бывает, когда или сечение проводки не правильно рассчитывают, или не расчётные предохранители. Шпециалисты мля.
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§ dandiv
Re: Возгорание трансформатора произошло в школе-лицее в...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 846
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 18.01.20 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так что именно загорелось, трансформатор, дроссель или проводка?
Цитата:
Бывает, когда или сечение проводки не правильно рассчитывают, или не расчётные предохранители
- добавлю, даже если верно рассчитано сечение, то могут кабель купить не по ГОСТу, а по ТУ, а он намного тоньше и не выдерживает расчетной нагрузки.
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* maxsaf
Re: Возгорание трансформатора произошло в школе-лицее в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5017
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Что это за такое оборудование могло быть в спортзале что провода горят?

Физрук с информатичкой биткоины майнят :lol: :lol: :lol:
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* maxsaf
Re: Возгорание трансформатора произошло в школе-лицее в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5017
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Заречной школе-лицее произошло

Ономасты куда вообще смотрят. Такую жирную "ЗА" пропустили :-o :lol:
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