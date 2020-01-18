Так что именно загорелось, трансформатор, дроссель или проводка?

Цитата: Бывает, когда или сечение проводки не правильно рассчитывают, или не расчётные предохранители - добавлю, даже если верно рассчитано сечение, то могут кабель купить не по ГОСТу, а по ТУ, а он намного тоньше и не выдерживает расчетной нагрузки.