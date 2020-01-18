Butch Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3213





(Полноправные пользователи) Сообщений: 423

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:10 Цитата: alex_60:

Зима должна быть зимой

Эх! Куда ж Вам так сильно наступили, что все стали Вам "должны"? Включая движущиеся воздушные массы. Мож им там схему маршрутов на этот год не составили, так Вы сами подсуетитесь. Или внесите предложение о разработке закона регулирующего движение воздушных масс в воздушном пространстве Республики Казахстан. С ограничениями по температурам, скорости, времени пребывания, и обязательной регистрацией в службах Казгидромета.