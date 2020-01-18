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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6998
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Да,зима супер.на

Какая к черту супер. Сьекономил он.
Не все в деньгах измеряется.
Зима должна быть зимой, а не с дождями и мокрыми дорогами, после которых каждый день машину мыть.
Кому нормальная зима не в радость-
Племя чумба-юмба готова принять вас.
Каждый день танцы в голом виде с поеданием бананов и кокосов с пальмы.

[Исправлено: alex_60, 18.01.2020 - 17:47]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18348
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.01.20 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
наши дети будут рассказывать своим внукам,что когда то здесь был снег и очень холодно,

Как сейчас вам рассказывают - про
океан, и больших рыб. Интересно,
сколько тогда стоил 1 кг. рыбы?... :lol: :oops:
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§ Butch
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 423
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Зима должна быть зимой

Эх! Куда ж Вам так сильно наступили, что все стали Вам "должны"? Включая движущиеся воздушные массы. Мож им там схему маршрутов на этот год не составили, так Вы сами подсуетитесь. Или внесите предложение о разработке закона регулирующего движение воздушных масс в воздушном пространстве Республики Казахстан. С ограничениями по температурам, скорости, времени пребывания, и обязательной регистрацией в службах Казгидромета. :lol: :lol: :lol:
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§ Butch
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 423
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Интересно, сколько тогда стоил 1 кг. рыбы?

Думаю не особо много. Вряд ли дороже 1,5 человеческих жизней ;-) Конечно если считать по курсу тех "человеков" :lol:
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