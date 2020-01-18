Цитата: maxsaf:



Не заставляйте пожалуйста! мне не хочется

Цитата: maxsaf:

но я в прошлой жизни знал



Нет, не я. Так как жену назвали более распространённым именем, безыдейно, согласен, но всё-таки там больше чем две буквы и совсем нет точек.

Вообще никнейм очень распространённый и с ним немало сложностей при регистрации в более обширных сообществах.