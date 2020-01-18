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Страница 532 из 532«1...530531532
§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 423
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я конечно витиевато тоже могу десять страниц излагать свои мысли

С превеликим удовольствием бы почитал. Убеждён что нашёл бы в этих страницах превеликое количество поводов и задуматься и улыбнуться.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 423
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Не заставляйте пожалуйста! :oops: мне не хочется
Цитата:
maxsaf:
но я в прошлой жизни знал
:lol:

Нет, не я. Так как жену назвали более распространённым именем, безыдейно, согласен, но всё-таки там больше чем две буквы и совсем нет точек. :-)
Вообще никнейм очень распространённый и с ним немало сложностей при регистрации в более обширных сообществах. :-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5009
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Убеждён что нашёл бы в этих страницах превеликое количество поводов и задуматься и улыбнуться.

Смотря какое альтер-эго будет автором той писанины. Если Курчавый, то есть смысл почитать. Если тот, второй, то там из-за ошибок уже на первой странице зрение испортите. :lol: :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5009
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наталья
Цитата:
Butch:
Нет, не я.

Ну нет так нет, обознался. Бывает.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5009
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Не заставляйте пожалуйста! мне не хочется

Это о чем? )
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 423
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
то там из-за ошибок

Пусть будут ошибки. Мозг сам, автоматически их исправит. Я же буду концентрироваться на смысловом наполнении.

У меня, кстати, тоже проскальзывает подспудное чувство что мы знакомы. Но я его отгоняю, как что-то из разряда эзотерики. :-)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 423
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это о чем? )

Ну Вы-то!!!???
ниже прямо пояснил об чём речь :-) Ладно.
Я просил не ввязывать меня в шутейную возню вокруг забавных, но имеющих мистический оттенок формулировок типа "прошлой жизни" :-) А просто "пропустить мимо ушей" зная что собеседник склонен поддерживать подобные проявления вообще, очень сложно. :-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5009
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Я это выражение использовал исключительно как метафору. ))
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1655
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
На сердечко постоянно жаловался. С больниц не вылазил. Надеюсь все нормально с ним. Может в Бахрейн переехал к внукам.


Он ранее отмечал на форуме, если не ошибаюсь, что операцию на позвоночник сделали. Всякое возможно, может и переехал, но факт, что более года его не видел.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1655
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Кстати, куда купидон пропал? кто знает?


Походу, никто не знает, вечером появлялся, днём скорее всего работает. Возможно болтается наверное где-то.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1655
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:


Виталий, ты ранее отмечал, что с ОМ связь телефонная была, вообще пропал, давно не появлялся. Он-то хоть в добром здравии?
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 669
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.01.20 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Нет, не я.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2057
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.01.20 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

---Так некоторые сами себя тут спалили 8-) 8-)
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