Цитата: drakon:

А почему НГ - не пишет, что полоса,должна была - лопнуть, и что это должно так - быть?

Ёк макарёк! Дяденька, це у нас тут не Европа и не Америка, и в принципе не принято писать где бы то ни было шо не треба выбрасывать холодильник в мусоропровод и разглаживать горячим утюгом морщины на лице. А также, что на поверхности мастики, являющейся верхней частью конструкции деформационного шва на ВПП, могут появиться разрывы, особенно в зимний период. У нас пока что ещё подразумевается что гражданин самостоятельно до этого допетрит. Пережиток советской эпохи знаете ли. Но уверяю Вас мы движемся в верном направлении. Вот к примеру уже не все половозрелые граждане знают что в Тоболе есть водоросли, и что они ещё и "цветут" летом. Так что извините, скорее всего Вас просто не учли. Очень надеюсь что ситуация будет исправлена и Вас целиком и полностью охватят в информационном плане.