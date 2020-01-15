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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ Тот самый
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: И небыло снега ещё в этом году... :lol: :oops:


У нас тоже отличная зима в этом году, -24 было один или два дня в конце ноября.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18348
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.01.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разговаривал с Айетовкой.
Говорят - дождь идёт.
Гололёд, на улице холить-
невозможно. Как в КОстанае?... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6998
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Как в КОстанае?..


Путин в воскресенье будет в Берлине.
фрак одень, и на встречу.
спроси его.как у нас погода.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18348
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.01.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
спроси его.как у нас погода.

Он что, с КОстанайского аэропорта,
будет - вылетать?... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6998
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А откуда ещё.
Самая новейшая взлётно-посадочная полоса в мире.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18348
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.01.20 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Самая новейшая взлётно-посадочная полоса в мире.

Говорят, уже лопнула - вдоль... :-o
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§ Butch
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 423
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Говорят, уже лопнула - вдоль...

Шо там? Кто-то деформационный шов разглядел? Так он на то и нужен чтобы "лопаться"
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4290
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.01.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Так он на то и нужен чтобы "лопаться"

это как с воздушными шарами типа? :lol:
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§ Butch
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 423
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
это как с воздушными шарами типа?

Да! да да да! Совершенно точное сравнение! У шаров какая функция? Радовать и лопаться. Вот и шов этот обладает этими же функциями, отлично с ними справляясь!
Лопается - потому что должен, и радует тем самым в "пику" настроенных к казахстанской действительности людей :lol: :lol: :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6998
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон про это "лопнуло" уже раз тридцатый пишет.
чем бы дитя не тешилось.
ждал до пятидесяти раз, потом хотел пояснить ему.
а тут ему раскрыли правду жизни.
и как он теперь жить будет.
что обсирать. как и другие поуехавшие.
забрали игрушку.
ждите теперь гололед на улицах, там тоже тема.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18348
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.01.20 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Дракон про это "лопнуло" уже раз тридцатый пишет.

Нет, второй раз. А почему НГ - не пишет,
что полоса,должна была - лопнуть, и что
это должно так - быть?
Алекс, скинь ссылку, что так должно -
быть... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6998
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
что так должно - быть...

Сам ищи, не маленький уже.
Перед открытием аэропорта репортаж.
Там Гип в разрезе показал и рассказал.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18348
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.01.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот купил сегодня цветы.Вроде хризантемы-

называются. Прошлые, стояли почти 2 месяца.
Посмотрим на эти, сколько - простоят... :lol: :lol: :oops: :-P
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§ Butch
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 423
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А почему НГ - не пишет, что полоса,должна была - лопнуть, и что это должно так - быть?

Ёк макарёк! Дяденька, це у нас тут не Европа и не Америка, и в принципе не принято писать где бы то ни было шо не треба выбрасывать холодильник в мусоропровод и разглаживать горячим утюгом морщины на лице. А также, что на поверхности мастики, являющейся верхней частью конструкции деформационного шва на ВПП, могут появиться разрывы, особенно в зимний период. У нас пока что ещё подразумевается что гражданин самостоятельно до этого допетрит. Пережиток советской эпохи знаете ли. Но уверяю Вас мы движемся в верном направлении. Вот к примеру уже не все половозрелые граждане знают что в Тоболе есть водоросли, и что они ещё и "цветут" летом. Так что извините, скорее всего Вас просто не учли. Очень надеюсь что ситуация будет исправлена и Вас целиком и полностью охватят в информационном плане. :lol: :lol: :lol:
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§ Добринцофф
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6943
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.01.20 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
У нас тоже отличная зима в этом году, -24 было один или два дня в конце ноября.

Да,зима супер.на летней солярке езжу,разница 70тнг\литр
Может лет через 50 наши дети будут рассказывать своим внукам,что когда то здесь был снег и очень холодно,а мы с родителями летали за три девять земель в Египет или Тайланд что бы погреться на солнышке и искупаться в море,а теперь пальмы растут возле Тобола и бесконечная жара задолбала,лучше бы снежок пошёл,да на горке бы прокатиться.
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