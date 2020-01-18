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≡ Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37799
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.01.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рейтинг "Лучших стран для воспитания детей" 2020 года основывается на глобальном опросе, а также из совокупности баллов за восемь различных показателей.
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§ Butch
Re: Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 417
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упреждая всякие там разговорчики - хоть и последнее, но среди лучших!!!!
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§ alex_60
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6995
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//, уровень счастья///
В каких единицах измеряется?
В вольтах или дицебелах.
Сомнительный набор показателей.
По которым оценивают.

[Исправлено: alex_60, 18.01.2020 - 13:21]
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§ Butch
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 417
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В каких единицах измеряется?

В относительном количестве улыбающихся лиц на фотографиях, не афишируемо сделанных на улице в различным местах страны :lol:
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* drakon
Re: Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18342
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.01.20 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
хоть и последнее, но среди лучших!!!!

У нас 13 место, неплохо... :lol: :oops:
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§ alex_60
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6995
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У нас 13 место, неплохо.

За счёт новых немцев из Африки.
Они то счастливы.
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