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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ Тот самый
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: И небыло снега ещё в этом году... :lol: :oops:


У нас тоже отличная зима в этом году, -24 было один или два дня в конце ноября.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18342
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.01.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разговаривал с Айетовкой.
Говорят - дождь идёт.
Гололёд, на улице холить-
невозможно. Как в КОстанае?... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6995
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Как в КОстанае?..


Путин в воскресенье будет в Берлине.
фрак одень, и на встречу.
спроси его.как у нас погода.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18342
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.01.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
спроси его.как у нас погода.

Он что, с КОстанайского аэропорта,
будет - вылетать?... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6995
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А откуда ещё.
Самая новейшая взлётно-посадочная полоса в мире.
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