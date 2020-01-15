Тот самый Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3196





(Полноправные пользователи) Сообщений: 349

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:14 Цитата: drakon: И небыло снега ещё в этом году... И небыло снега ещё в этом году...



У нас тоже отличная зима в этом году, -24 было один или два дня в конце ноября.