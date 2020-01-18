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§ NG.kz
Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37799
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.01.20 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тем временем разработками новых антибактериальных препаратов сегодня занимаются небольшие предприятия, а крупные фармацевтические компании не проявляют интереса к этой сфере.
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§ maxsaf
Re: Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5009
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крупные фармацефтические компании наверняка ведут разработки в этой области, и уже сейчас имеют солидный запас еще не применявшихся антибиотиков, к которым у бактерий еще не выработался иммунитет. Просто выбрасывать этот запас в открытый доступ нельзя - это обесценит весь запас. Это не для простых смертных, а на нужды vip медицины. ;-)
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§ elektron
Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4288
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.01.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
то не для простых смертных, а на нужды vip медицины.

Не думаю. В прошлом году ещё показывали передачу, что уже антибиотики 6-го поколения используют, но и к ним уже есть бактерии выживающие. Страшно даже как то.
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§ elektron
Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4288
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.01.20 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вирусы типа СПИДА даже уже лечат, ну или сводят препаратами активность и возможность заражения к нулю. А вот с антибиотиками действительно напряжёнка. А всё только из за безголового использования уже имеющихся.
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§ Butch
Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 417
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А всё только из за безголового использования уже имеющихся.

Это всё-равно бы произошло, не так ли? Чуть позже, возможно, но не сильно. Численность населения возрастает неуклонно и в геометрической прогрессии, а стало быть и возможности для бактерий столкнуться с необходимостью преодоления воздействия антибиотиков тоже растут, даже если использовать их с "головой". И не только сухое увеличение численности имеет своё влияние.
Благотворительная деятельность всяческих организаций, направленная на предоставление доступа к современной медицине в регионах, прежде не имевших такой возможности, также вносит свою посильную лепту. Не думаю что Вы назовёте такие организации "безголовыми".
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§ elektron
Re: Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4288
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.01.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Благотворительная деятельность всяческих организаций

Возможно, но гложут сомнения. Что они причастны к резистентным бактериям.
Цитата:
Butch:
Не думаю что Вы назовёте такие организации "безголовыми".

А вот ветеринары, лечащие свиней коров и кур, даже не удосуживаются о контроле лечения.
Это и есть безголовое использование антибиотиков.
Даже шутка есть: Почему при простуде рекомендуют куриный суп?
- В нём много антибиотиков :lol:
Хотя это уже не смешно, если честно.
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§ Butch
Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 417
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А вот ветеринары, лечащие свиней коров и кур, даже не удосуживаются о контроле лечения.

Это ведь увеличивает производительность отрасли. Но увеличение производительности направлена на снижение издержек, безусловно, и на удовлетворение растущих потребностей в том числе.
И отчего же сомнения? Представьте. Есть 1000 человек пользующихся антибиотиками. Соответственно бактерии имеют возможность "тренироваться" только на этой тысяче. Теперь эта тысяча в благородных порывах сердца помогла другой тысяче, которые прежде не представляли из себя "тренировочного полигона". Очевидно же что "чемпион" появится быстрее во втором случае.
Впрочем я понимаю что отключить эмоциональный фон очень сложно.
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§ elektron
Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4288
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.01.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Есть 1000 человек пользующихся антибиотиками.

При правильном подходе и лечении, бактерии умрут и не будет никакой второй 1000. Цитата:
Butch:
Впрочем я понимаю что отключить эмоциональный фон очень сложно.

Забыли смайлик поставить ;-)
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§ Butch
Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 417
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
При правильном подходе и лечении, бактерии умрут и не будет никакой второй 1000.

:-) если рассуждать в этом ключе достаточно долго, то боюсь мы придём к выводу что человек (хомо сапиенс) вообще невозможен. Но между тем мы существуем, не смотря на деятельность целой кучи факторов которые в своё время этому активно препятствовали. :-)
Цитата:
elektron:
Забыли смайлик поставить

Каюсь! Повинен! :-)
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§ alex_60
Re: Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6995
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бороться с природой бесполезно.хотя пытаться надо конечно.
она регулирует количество всего живого на земле.
по другому нельзя. иначе на всех не хватит. еды,пространства.
короче вывод- мы все умрем.
по разным причинам конечно.
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