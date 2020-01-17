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≡ Прокуратура Костаная требует признать недействительным один из пунктов договора с АО «Казтелеком» 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Прокуратура Костаная требует признать недействительным один из пунктов договора с АО «Казтелеком»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37793
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.01.20 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отказываясь от услуг АО, потребители должны в рамках этой процедуры заплатить компании определенную сумму. Прокурор Костаная считает эту их обязанность по договору неправомерной. Его иск по этому поводу рассматривает экономический суд.
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§ elektron
Прокуратура Костаная требует признать недействительным один из пунктов договора с АО «Казтелеком»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.01.20 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А не тот кто свои дела решает и Напоследок газету проститутками называет при сваливании.

О, тогда я что то пропустил?
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§ drakon
Прокуратура Костаная требует признать недействительным один из пунктов договора с АО «Казтелеком»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18337
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.01.20 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
О, тогда я что то пропустил?

Я тоже, такого не читал... :lol: :oops:
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§ alex_60
Прокуратура Костаная требует признать недействительным один из пунктов договора с АО «Казтелеком»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6979
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
я что то пропустил?

ну вот например.во флуде.
Цитата:
Сталкер: а для этого хотелось бы чтобы ответили модеры, которые тут злоупотребляют клавишей "Delete"...))) а потом как девицы наилегчайшего поведения - передумывают...

также посты 34,41,42 в в ветке про билеты.
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