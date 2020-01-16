Заранее извиняюсь если нарушаю какое-либо правило связанное с самоцитированием.

Цитата: Butch:

И отбор проходил именно по критерию полезности каждой конкретной особи для человека.

Если найдётся время и желание задумайтесь вот над чем: насколько гуманна, в вашей интерпретации этого понятия, сама селекция, как род деятельности человека? Ведь в этом случае человек отбирает особей с желательными признаками и избавляется от прочих. Для того чтобы получить ту же собаку, с такими вот полосками вдоль и поперёк тела, и такой вот формой хвоста, нужна куча поколений собак из которых отбираются одна-две а их как правило в помёте больше. Почему в этом случае право существования и размножения признаётся только за теми животными у которых этот признак есть? А ведь этот побочный продукт будет всегда.

И снова о деревьях. Они тоже живые. Однако когда нужно расчистить место под постройку здания, никто даже не задумается подождать пока то дерево само сгниёт. Просто снесут и всё. Не возникает ли ощущения некоего лицемерия или двойственности стандартов? Почему эта привилегия из живых организмов распространяется только на собак, кошек и человека? Если уж на то пошло, то поросёнок куда больший нам брат меньший чем собака или кошка. Тогда как последняя ещё и представитель наших прежних естественных хищников. То есть впадая в некую разновидность "предкопочитательной" агонии - её предки охотно жрали моих предков, ничуть не считая это зазорным. Не кастрируя и не отправляя погулять покуда сам не сдохнет