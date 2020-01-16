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§ NG.kz
В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37793
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в управлении ветеринарии ЗКО, если раньше бездомных животных ловили, держали в питомнике 3 дня и если за ними никто не приходил, они усыплялись. Теперь после отлова их будут стерилизовать, чипировать и отпускать обратно на улицы.
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§ Butch
Re: В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.01.20 - 06:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

А! Ну в таком разе да, я очень жестокий. Однако называю это рациональностью. И в пику Электрону, приюты и прочие "ништяки" для животных хороши когда люди!!!! живут не в приютах, и, простите, еда не составляет больше половины пусть и минимального дохода.
Цитата:
elektron:
И не совсем уместно сравнивать кошек и собак - братьев наших меньших, с КРС.

Своё видение я надеюсь пояснил. Если нет, то вновь скажу - собака домашняя, кошка домашняя, корова, овца, свинья, курица - это всё виды полученные при непосредственном участии человека. И отбор проходил именно по критерию полезности каждой конкретной особи для человека.
В свою очередь, если Вас не затруднит, поясните пожалуйста почему не уместно подобное сравнение.
Цитата:
elektron:
От низкой культуры ответственности

Именно! В нашем случае, считаю, это первейшая причина ВСЕХ!!!! проблем. Сначала отсутствие способности нести ответственность, а только потом уже индивидуальная и коллективная глупость.
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§ Butch
В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.01.20 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заранее извиняюсь если нарушаю какое-либо правило связанное с самоцитированием.
Цитата:
Butch:
И отбор проходил именно по критерию полезности каждой конкретной особи для человека.

Если найдётся время и желание задумайтесь вот над чем: насколько гуманна, в вашей интерпретации этого понятия, сама селекция, как род деятельности человека? Ведь в этом случае человек отбирает особей с желательными признаками и избавляется от прочих. Для того чтобы получить ту же собаку, с такими вот полосками вдоль и поперёк тела, и такой вот формой хвоста, нужна куча поколений собак из которых отбираются одна-две а их как правило в помёте больше. Почему в этом случае право существования и размножения признаётся только за теми животными у которых этот признак есть? А ведь этот побочный продукт будет всегда.
И снова о деревьях. Они тоже живые. Однако когда нужно расчистить место под постройку здания, никто даже не задумается подождать пока то дерево само сгниёт. Просто снесут и всё. Не возникает ли ощущения некоего лицемерия или двойственности стандартов? Почему эта привилегия из живых организмов распространяется только на собак, кошек и человека? Если уж на то пошло, то поросёнок куда больший нам брат меньший чем собака или кошка. Тогда как последняя ещё и представитель наших прежних естественных хищников. То есть впадая в некую разновидность "предкопочитательной" агонии - её предки охотно жрали моих предков, ничуть не считая это зазорным. Не кастрируя и не отправляя погулять покуда сам не сдохнет :-)
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§ таноми52
Re: В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1518
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.01.20 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Ну в таком разе да, я очень жестокий. Однако называю это рациональностью



Эх,Butch, сожалею, но в памяти тут же всплыли "рационалисты" из Аушвица!Цитата:



Butch:
поясните пожалуйста почему не уместно подобное сравнение.



Электрон прав, неуместно сравнивать кошек и собак с КРС и др. домашними животными, которые выращиваются человечеством именно для пропитания. Кошки и собаки давно уже перестали восприниматься нами "рационально", т.е.только как животные для охраны и ловли мышей-вредителей. Мжду ними и людьми давно уже возникает эмоциональная, и даже ментальная связь.Для многих их питомцы стали буквально членами семьи.
Посмотрите в глаза своей собаки и поймёте...

Я свято верю, что собака -
последний Ангел на Земле...
Когда затянет душу мраком -
она одна придет ко мне.
Когда меня друзья оставят,
когда надежды предадут,
поверить в искренность заставят
глаза собачьи, что не лгут...
Когда мелком последней боли
жизнь подведет черту свою,
усилием собачьей воли
она лизнет ладонь мою.
И даже там, в раю собачьем,
по мне тоскуя в тишине,
она вернется в час назначенный
последним Ангелом ко мне!
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§ Butch
В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.01.20 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Диалог ожидаемо зашёл в тупик. Последнее, пожалуй, что хотелось бы сказать. Немалое количество достижений в медицине и вообще биологических науках связано с "бесчеловечными" опытами над животными. И кошками, и собаками и человеком в том числе. И я хотя бы надеюсь что Вы рады иметь возможность сейчас жить дольше и полноценнее, чем в среднем это было возможно ещё 100-150 лет назад.
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* elektron
В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4261
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.01.20 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch: В свою очередь, если Вас не затруднит, поясните пожалуйста почему не уместно подобное сравнение.
Ну от чего же, не затруднит. :-) Хотя Таноми уже красиво выразила свою мысль. В свою очередь добавлю. КРС разводят и содержат в основном изначально как "пропитание". Кошек и собак в деревнях например тоже "используют" одних для ловли крыс и мышей, других, для охраны или как "пастухов". Но тем не менее они остаются практически, членами семьи. В городе конечно целевое назначение стремится к нулю. Кошка создаёт уют, собака настроение. Привязанность, мы своего кота в кошачий отель например определяю на время отпуска. У него к сожалению хроническое воспаление кишечника, обследования и терапия обходится не дёшево. Но это член семьи. Хотя знаю людей, родив ребёнка, вывезли кошку в лес, только потому, что у той были блохи. :-x Вот и вся ответственность... Хотя варианты отдать в хорошие руки, продать, в конце концов сдать в приют была. Ну и последствия такого отношения к братьям нашим меньшим очевидны.
Профайл

* elektron
В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4261
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.01.20 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ах да, КРС не бывает бродячим, в отличие от кошек и собак.Цитата:
Butch:
Немалое количество достижений в медицине и вообще биологических науках связано с "бесчеловечными" опытами над животными. И кошками, и собаками и человеком в том числе.

Человек тоже животное. ;-)
В то время когда из колбасы пропадает мясо, беспокоит, как бы в людях не произошло уменьшение, или полное отсутствие человека. :lol:
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* drakon
В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18335
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.01.20 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ах да, КРС не бывает бродячим, в отличие от кошек и собак.

Как это не бывает? Ещё как бывает.
Недавно корова, напала на судью... :lol: :oops:
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§ Butch
В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.01.20 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но это член семьи.

Рискую скатиться в чистый треш. У Вас достаточно богатая фантазия? Можете представить себе ситуацию, в которой с высокой вероятностью негативного исхода Вам нужно рискнуть своей жизнью ради жизни этого "члена"? И то же самое в отношении реального Вашего члена семьи, кого угодно, на Ваш выбор. Вы в обоих случаях пойдёте на риск?
Профайл

* elektron
В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4261
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.01.20 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
У Вас достаточно богатая фантазия?

Да не, вроде приземисто витаю, как АИ95 во флуде. :lol:
А на остальное, таки да, рискну и пойду.

ПС: зачем=м так всё утрировать? :lol:

[Исправлено: elektron, 17.01.2020 - 14:59]
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* elektron
В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4261
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.01.20 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
, в которой с высокой вероятностью негативного исхода Вам нужно рискнуть своей жизнью ради жизни этого "члена"?

А вам неизвестны случаи, когда за корову или лошадь гибли люди?
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