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Butch:
Ну в таком разе да, я очень жестокий. Однако называю это рациональностью
Эх,Butch, сожалею, но в памяти тут же всплыли "рационалисты" из Аушвица!Цитата:
Butch:
поясните пожалуйста почему не уместно подобное сравнение.
Электрон прав, неуместно сравнивать кошек и собак с КРС и др. домашними животными, которые выращиваются человечеством именно для пропитания. Кошки и собаки давно уже перестали восприниматься нами "рационально", т.е.только как животные для охраны и ловли мышей-вредителей. Мжду ними и людьми давно уже возникает эмоциональная, и даже ментальная связь.Для многих их питомцы стали буквально членами семьи.
Посмотрите в глаза своей собаки и поймёте...
Я свято верю, что собака -
последний Ангел на Земле...
Когда затянет душу мраком -
она одна придет ко мне.
Когда меня друзья оставят,
когда надежды предадут,
поверить в искренность заставят
глаза собачьи, что не лгут...
Когда мелком последней боли
жизнь подведет черту свою,
усилием собачьей воли
она лизнет ладонь мою.
И даже там, в раю собачьем,
по мне тоскуя в тишине,
она вернется в час назначенный
последним Ангелом ко мне!