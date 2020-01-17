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Страница 527 из 527«1...525526527
* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4996
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И начинаешь верить в климатическое оружие... )) А может кто-то ось земную начал наклонять, но в другую сторону? Или девочка Грета права? ))
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.01.20 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Скажите пожалуйста, Вам не стыдно, так изголяться над людьми? :lol: :lol:

[Исправлено: Butch, 17.01.2020 - 10:23]
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4996
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Скажите пожалуйста, Вам не стыдно, так изголяться над людьми?

Когда нельзя, но очень хочется - то можно немножко ))
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.01.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Когда нельзя, но очень хочется - то можно немножко ))

Ну Вы прямо точно "наш" человек :-) Владельцы авто с иностранными номерами, похоже, также рассуждают. :lol:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2043
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.01.20 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
так изголяться над людьми?

----Нормальный стёб :-) :-)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.01.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Нормальный стёб

Та конечно нормальный!!! Но он же постоянно этим занимается, да в отношении одних и тех же лиц! А это уже как-то не по-православному :-) Иной раз и посочувствовать горюшку надобно ;-)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2043
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.01.20 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

----Так на то он и флуд .Я вот уже неделю прошу alex_60 принять меня в друзья .
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2756
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.01.20 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну я и говорю просто ржет) а прикрывается мнимой идеей про помощь близким и родным)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2043
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.01.20 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
прикрывается мнимой идеей про помощь близким

----А может он берет кол-вом комментов ??Может ему тоже платят ?? :-) :-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2756
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.01.20 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//----А может он берет кол-вом комментов ?//


Все может быть,только качество хромает)



Цитата-//Может ему тоже платят ??//


"Тоже" подразумевает под собой что вам платят и ему тоже?)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.01.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: То есть по вашему атеисты стоят не на научных и критических позициях?

Как Вы понимаете суть критических и научных позиций? На полном серьёзе.
Если Вас не интересует такой формат беседы не отвечайте, я не сочту это за небрежение.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1518
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.01.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Butch:Ну в таком разе да, я очень жестокий.


Butch, мужчина и должен быть жестоким. Жестоким с врагами и нежным с детьми и женщинами. И с прочей живностью (шучу)
Я всё-таки надеюсь, что Вы просто в той ветке "лукаво мудрствовали". И Вы вовсе не жестокий, в моём понимании :-)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2043
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.01.20 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что вам платят

---Дорогой вы мой , да если бы мне платили - я бы строчил здесь больше , чем Толстой !!! :lol: :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2756
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.01.20 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Дорогой вы мой , да если бы мне платили - я бы строчил здесь больше , чем Толстой !!!//


Дорогой не мой,ну уж как минимум на ГОГоля вы тянете)
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