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§ NG.kz
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37793
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.01.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ночь с 18 на 19 января православные христиане отметят праздник Крещения Господня. В честь него на льду городского пляжа Костаная начали делать крестообразную прорубь - иордань.
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* elektron
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4261
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.01.20 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
предлагаю выбрать его почетным нашим лидером)

Я думаю Вы себе льстите! :lol: 8-)
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