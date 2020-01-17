abaika95 Re: Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2756

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:42 Цитата-//Давайте назовём их обладателями критического мышления, и сторонниками научного подхода. Атеизм всё-таки, на мой взгляд, это насильственная форма неверия//







То есть по вашему атеисты стоят не на научных и критических позициях?) А просто верят что бога нет?) Сродни религии-атеизм?)







Цитата-//Но если Вам и впрямь это интересно, думаю Вы дадите себе труд самостоятельно отыскать "загвоздку". В конце концов до Тоболь-Тобыль Вы же как-то додумались.//







Я конечно витиевато тоже могу десять страниц излагать свои мысли которые выведут к идее "что сам думай где мулька" но давайте прибегнем к популярному подходу в сетевом диалоге вопрос-ответ,так как интерпретировать ваш поток мыслей очень трудно темболее что я вроде как не выводил конец с концами Тоболь-Тобыль,это за меня сделал другой форумчанин). Поэтому повторю свой вопрос как может быть что шутка-вопрос про Иордань-Тоболь задеть лагерь критическинастроеных мышленцов не верящих в бога?)