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≡ Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37793
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.01.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ночь с 18 на 19 января православные христиане отметят праздник Крещения Господня. В честь него на льду городского пляжа Костаная начали делать крестообразную прорубь - иордань.
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§ abaika95
Re: Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2756
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.01.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не хочу никого обидеть) я уверен что у адекватных верующих с чувством юмора все нормально)


Но если б Христос крестился в реке Тобол все купели по миру называли бы как? Тоболь?)
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§ alex_60
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6966
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не хочу никого обидеть)


зачем тогда пишешь?
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§ abaika95
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2756
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.01.20 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//зачем тогда пишешь?//




Обиделся?)
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§ alex_60
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6966
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Обиделся?)

спокоен. настроение бодрое.
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§ Butch
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.01.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

ну как бы очевидно да.
Впрочем своим высказыванием Вы скорее оскорбляете лагерь с противоположной стороны ;-) но у тех точно с юмором порядок.
Но как бы то ни было, поддержу Вас в Ваших мыслительных изысканиях и сообщу что в Сочах по дороге к границе с Абхазией есть место где пересекается речка с чудным названием ХерОта. А дальше пусть Ваша фантазия бушует. ;-)
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§ Гога
Re: Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2043
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.01.20 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
все купели по миру называли бы как? Тоболь?)

-----Тобыль :lol: :lol: Tobyl
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§ abaika95
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2756
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.01.20 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Впрочем своим высказыванием Вы скорее оскорбляете лагерь с противоположной стороны но у тех точно с юмором порядок.//




Чем же я оскорбил лагерь атеистов?)



Цитата-//ХерОта//


Перебор)
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§ Butch
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.01.20 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Чем же я оскорбил лагерь атеистов?)

Давайте назовём их обладателями критического мышления, и сторонниками научного подхода. Атеизм всё-таки, на мой взгляд, это насильственная форма неверия :-) Это ни в коем случае не отвечает на Ваш вопрос. Но если Вам и впрямь это интересно, думаю Вы дадите себе труд самостоятельно отыскать "загвоздку". В конце концов до Тоболь-Тобыль Вы же как-то додумались.
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§ abaika95
Re: Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2756
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.01.20 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Давайте назовём их обладателями критического мышления, и сторонниками научного подхода. Атеизм всё-таки, на мой взгляд, это насильственная форма неверия//



То есть по вашему атеисты стоят не на научных и критических позициях?) А просто верят что бога нет?) Сродни религии-атеизм?)



Цитата-//Но если Вам и впрямь это интересно, думаю Вы дадите себе труд самостоятельно отыскать "загвоздку". В конце концов до Тоболь-Тобыль Вы же как-то додумались.//



Я конечно витиевато тоже могу десять страниц излагать свои мысли которые выведут к идее "что сам думай где мулька" но давайте прибегнем к популярному подходу в сетевом диалоге вопрос-ответ,так как интерпретировать ваш поток мыслей очень трудно темболее что я вроде как не выводил конец с концами Тоболь-Тобыль,это за меня сделал другой форумчанин). Поэтому повторю свой вопрос как может быть что шутка-вопрос про Иордань-Тоболь задеть лагерь критическинастроеных мышленцов не верящих в бога?)
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§ Гога
Re: Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2043
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.01.20 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тоболь-Тобыль,это за меня сделал другой форумчанин

----Дорогой , не надо все на меня сваливать - я только второе придумал . И ждем-с теперь диалог на пару - тройку страниц.
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§ abaika95
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2756
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.01.20 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Дорогой , не надо все на меня сваливать - я только второе придумал//




Вы у нас как Лев Толстой) такую мысль придумали-Тобыль) ну вот тогда и возникает вопрос,Бутч к кому в итоге обращался? если я один конец выдумал Тоболь а вы второй Тобыль)
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§ Я
Re: Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 183
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 17.01.20 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне понравилось
"на льду городского пляжа Костаная начали делать крестообразную прорубь - иордань"

- Ширина креста будет 2 метра, длина - 4 метра, - сообщил "НГ" руководитель отдела по ЧС акимата Костаная Геннадий КОЛЧАНОВ
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§ alex_60
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6966
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
так как интерпретировать ваш поток мыслей очень трудно темболее что


Витал же сказал что он на японском вроде..
Но нет. Тут претензия на ум.
На фоне тупых. Как он полагает.
Чем обосновано правда, непонятно.
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§ abaika95
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2756
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.01.20 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//На фоне тупых. Как он полагает.Чем обосновано правда, непонятно//



Так он вроде во флуде говорил что тоже не совсем умен) ну раз мы все тут тупые по его мнению,предлагаю выбрать его почетным нашим лидером) заслужил товарищ)
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