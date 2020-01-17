Butch Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 398

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:26 Цитата: abaika95:



ну как бы очевидно да.

Впрочем своим высказыванием Вы скорее оскорбляете лагерь с противоположной стороны но у тех точно с юмором порядок.

Но как бы то ни было, поддержу Вас в Ваших мыслительных изысканиях и сообщу что в Сочах по дороге к границе с Абхазией есть место где пересекается речка с чудным названием ХерОта. А дальше пусть Ваша фантазия бушует.