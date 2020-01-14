Тот самый В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире #48





(Полноправные пользователи) Сообщений: 348

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:39 Цитата: Добринцофф:

Зима каждый год случается

Новый день последние 2-3 года терминалы-холодильники строил по сёлам для приёма молока. Года 1,5 назад принимали у населения по 115 тенге за литр. Цены на молоко с осени пошли вверх у Села Лесного, в последний раз 235 вроде были. Я к тому, что вполне может быть и сезонность.



Еще вариант - курс рубль/тенге уже 6,2. Им с таким курсом гораздо выгоднее в Россию продавать, чем здесь.



Цитата: Я:

Ощутимо



В городе тоже самое, знать надо, где покупать. Во фруктовых ларьках 5-9 микрорайонов цены точно выше указанных Добринцофф.