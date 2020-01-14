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≡  В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37793
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рейтинге роста минимальной зарплаты за год Казахстан занял последнее место среди 54 стран. Аналитики составили рейтинг роста минимальной заработной платы за год, проанализировав данные 54 стран. Казахстан в этом рейтинге занял последнее место.
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§ drakon
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18334
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.01.20 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
для тех кто пользуется Noki допотопной эти предупреждения не доступны,

Так у Алекса ещё и телефон - допотопный?
Им наверное пользовалась - рыба, возраст,
которой 5млн. лет, кости которой нашли
в карьере, в Рудном?... :lol: :oops: ;-)
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§ drakon
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18334
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.01.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
,всё это за счёт государства,вот так вот капиталисты учитесь.

У нас государство - не снижает цены.
Сами торгаши - снижают... :lol: :oops:
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§ Victor Yang
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12378
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.01.20 - 07:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
все бонусы сбросили, хоть бы предупредили.

На КСК кассиры и устно предупреждали, и на кассах объявления с декабря висели.
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§ Тот самый
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 348
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Зима каждый год случается

Новый день последние 2-3 года терминалы-холодильники строил по сёлам для приёма молока. Года 1,5 назад принимали у населения по 115 тенге за литр. Цены на молоко с осени пошли вверх у Села Лесного, в последний раз 235 вроде были. Я к тому, что вполне может быть и сезонность.

Еще вариант - курс рубль/тенге уже 6,2. Им с таким курсом гораздо выгоднее в Россию продавать, чем здесь.

Цитата:
Я:
Ощутимо


В городе тоже самое, знать надо, где покупать. Во фруктовых ларьках 5-9 микрорайонов цены точно выше указанных Добринцофф.
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* alex_60
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6965
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
и на кассах объявления с декабря висели


может и было, не замечал.
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* Добринцофф
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6940
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.01.20 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ещё такое очень часто бывает перед повышением цены.

Ну так оно и есть,с 20 января молоко ДЕП 2,5% подорожает сразу на 20%.
Если сейчас цена в фирменных магазинах 191 то будет 229,ну а в рознице естественно ещё дороже.
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§ Vit
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8825
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.01.20 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Я так и подумал. Других причин у нас, увы не бывают.
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