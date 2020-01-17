Цитата: Butch:

. После 01.01.2020 с них будут сняты эти ограничения



с 1.01.2020 у них ставки будут как всех остальных членов ТС.



Цитата: Butch:

Ведь формально существует возможность зарегистрировать автомобиль из России, который был ввезён на её территорию ещё до появления самого ТС



так и из Армении можно ввезти машину ,растаможенную там в году 2010. до тс

если она требованиям будет удовлетворять техническим.

без растаможки. так понимаю.

здесь вопрос именно по машинам 2014(15)-1.01.2020