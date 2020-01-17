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≡ Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37793
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.01.20 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они недовольны вступившими в силу изменениями, по которым машины с российскими, киргизскими и армянскими номерами теперь подлежат процедуре растаможивания и постановки на учёт в Казахстане.
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§ drakon
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18334
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.01.20 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И официант(государство)

Понял, Правительство у вас - официанты... :lol: :-o
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§ ACROS
Re: Около сотни водителей, выступающих против изменений в...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 139
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 17.01.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И так до бесконечности?

И кто в этом виноват? ( банально: кто виноват и что делать?) как у русских по Герцену.
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§ Тот самый
Re: Около сотни водителей, выступающих против изменений в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 348
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Таможенную очистку эти автомобили уже прошли в одной из стран ТС


Льготную. И без права ввоза и регистрации в другие страны ТС. По крайней мере про киргизские после 2014го так говорили. Ставка нынче 15-17%, должны разницу доплатить.

Цитата:
Butch:
В среднем вытягивает на 1-1,5КК


Каждый платёж? Утильсбор 50 МРП и коэффициент для 2-3 литровых х10. Вот 1,3М получается. Первичная для авто старше 3х лет - 500 МРП, тоже 1,3М. Но даже так американская Камри 2014 года из Армении будет не дороже, чем местная. Видел объявление за 4-4,3М. Здесь такие 7-9.
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* abaika95
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2750
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.01.20 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//банально: кто виноват и что делать?)//



1.система
2.реформы

Токаев начал реформы,но медленно медленно.... Словно осторожничают,несут блюдце с водой и расплескать боятся
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§ ACROS
Re: Около сотни водителей, выступающих против изменений в...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 139
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 17.01.20 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
кому в первую очередь

20 - это работяги с ремзавода, а 5 - это бизнесмены: конечно официант в первую очередь обслужит ПЯТЕРЫХ, если это ОПЫТНЫЙ официант.
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* abaika95
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2750
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.01.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//20 - это работяги с ремзавода, а 5 - это бизнесмены//




Вопрос был о сути а не о категории клиентов) хорошо подыграю) компания работяг 20 человек и компания работяг 5 человек, кого надо первым обслужить?)
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* abaika95
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2750
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.01.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предвижу ответ:никого)


Нужно ждать компанию бизнесменов)
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* Butch
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.01.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
киргизские и армянские машины не растамаживались по ставкам ТС,

Согласен. Если была такая оговорка в отношении этих стран, это безусловно так. Но как тогда будет решаться вопрос в следующем случае. Прошёл срок послаблений и что, все эти автомобили находящиеся в Армении и Кыргызстане станут формально вне закона? Скорее всего нет. Они станут скорее всего такими же официальными участниками договорённостей.
Если предположить невозможное, что я не ошибся в предположениях, то владельцев автомобилей из этих стран может ожидать штраф+регистрация, если они находятся в Казахстане больше года, либо просто регистрация если меньше.
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* Butch
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.01.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Каждый платёж?

Признаю. Первичную регистрацию "прохлопал"
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* alex_60
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6965
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Прошёл срок послаблений и что, все эти автомобили находящиеся в Армении и Кыргызстане станут формально вне закона? Скорее всего нет. Они станут скорее всего такими же официальными участниками договорённостей.


Армения вступила в ТС-ЕАЭС в 10.2014
Киргизия - 05.2015
машины ввезенные в эти страны и растаможенные там
не по ставкам ТС,
после этих дат и до 1.01.2020 лишены права ввоза и регистрации
в другие страны ТС .
без растаможки по ставкам ТС.

посмотрим,чем это закончится.

[Исправлено: alex_60, 17.01.2020 - 16:07]
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* Butch
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.01.20 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и до 1.01.2020

Так я и задаюсь вопросом о "после". После 01.01.2020 с них будут сняты эти ограничения? По моему мнению, да. Ведь формально существует возможность зарегистрировать автомобиль из России, который был ввезён на её территорию ещё до появления самого ТС. Или не существует?
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* alex_60
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6965
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
. После 01.01.2020 с них будут сняты эти ограничения


с 1.01.2020 у них ставки будут как всех остальных членов ТС.

Цитата:
Butch:
Ведь формально существует возможность зарегистрировать автомобиль из России, который был ввезён на её территорию ещё до появления самого ТС


так и из Армении можно ввезти машину ,растаможенную там в году 2010. до тс
если она требованиям будет удовлетворять техническим.
без растаможки. так понимаю.
здесь вопрос именно по машинам 2014(15)-1.01.2020
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