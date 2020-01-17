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≡ Пробное ЕНТ началось в Костанае. Почему за этим процессом теперь следят еще и антикоррупционщики?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пробное ЕНТ началось в Костанае. Почему за этим процессом теперь следят еще и антикоррупционщики?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37789
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.01.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Организаторы постарались максимально приблизить условия пробного тестирования к реальным. С августа 2019 года за соблюдением правил написания ЕНТ наблюдают и сотрудники антикоррупционной службы по Костанайской области.
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§ Butch
Re: Пробное ЕНТ началось в Костанае. Почему за этим процессом...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.01.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если заметят какое-то движение, то проверяющие без остановки тестирования зайдут в аудиторию, заберут телефон и удалят нарушителя с экзамена.

Это получается смысл ЕНТ - просидеть неподвижно в течение 3-х часов? Тест по физкультуре, на выносливость? И потом, было бы не безынтересно узнать методику отъёма несуществующего телефона у человека, допустившего огрех и пошевелившегося с целью почесать, скажем, пятую точку. :-)
Цитата:
Меньше чем за час нам удалось изъять 3 мобильных телефона
.

Это в смысле какой-то такой учитываемый существенный показатель - количество изъятых телефонов в единицу времени, без привязки к количеству потенциальных объектов для отъёма. :-)
Цитата:
Несмотря на то, что ЕНТ - пробное, у центрального входа собралась толпа переживающих родственников.

Ну, у них тоже пробные переживания. Тренируются переживать в достаточной, но не избыточной мере. И не дай божЕ пошевелиться, сразу телефоном отнятым одарят :-)
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§ maxsaf
Re: Пробное ЕНТ началось в Костанае. Почему за этим процессом...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4996
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же хорошо, когда на работе для решения поставленных задач позволяют пользоваться и телефонами, и компьютерами, и Гуглом с википедий - лишь бы только поставленная задача решалась ))
Может и на экзаменах уже пора разрешать всем этим потихоньку пользоваться? ))
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* yudjin
Пробное ЕНТ началось в Костанае. Почему за этим процессом теперь следят еще и антикоррупционщики?
yudjin


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Сообщений: 6343
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.01.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЕНТ строго режима какое-то... доведенное до маразма, абсурда и патологии элементарное тестирование в учебное заведение. По-моему перемкнуло конкретно на видеонаблюдениях, обысках, слежках ... Любят у нас раздуть из ничего, придать напыщенную важность, назвать громко, непременно со словом "национальное" чтобы потешить свою неоправданную значимость.
То ли дело в нашу молодость... в 96-ом... дома почитал, тесты порешал, пошел и сдал... без нервотрёпки, толпы родственников и ауры паранойи.
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