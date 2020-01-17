Если заметят какое-то движение, то проверяющие без остановки тестирования зайдут в аудиторию, заберут телефон и удалят нарушителя с экзамена.

Меньше чем за час нам удалось изъять 3 мобильных телефона

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Несмотря на то, что ЕНТ - пробное, у центрального входа собралась толпа переживающих родственников.

