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§ NG.kz
Из-за ливня и гололеда закрыты дороги в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37789
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.01.20 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из-за метели, гололеда и ливня закрыты дороги в нескольких областях Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе КЧС МВД. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения 112.
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§ лимон
Re: Из-за ливня и гололеда закрыты дороги в Костанайской области
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1231
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 17.01.20 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рановато в этом году дождик пошёл :-x
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