Цитата: кроме героической, но не особо успешной борьбы с мошкой, не отличился.



Нет, ну журналисты у нас прямо "жгут". Не в том смысле что придумывают, а в том, что ищут и находят!!!! То "мобильная группа проверяющих", то "героическая, но не успешная, борьба с мошкой". Перлы, один краше другого.