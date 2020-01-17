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§ NG.kz
КНБ завёл уголовное дело на Булата Бакауова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37789
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.01.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нарушено молчание официальных органов относительно ситуации в Павлодаре.В КНБ заявили об уголовном деле в отношении акима Павлодарской области Булата БАКАУОВА. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
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§ maxsaf
Re: КНБ завёл уголовное дело на Булата Бакауова
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4996
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"имитировал модель преступной деятельности" и тем самым помог следствию разоблачить вымогателей.

Вот так рудненский акимат мог выйти сухим из истории с колесом :lol:
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§ abaika95
Re: КНБ завёл уголовное дело на Булата Бакауова
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2742
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.01.20 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Булат Бакауов – чиновник от сохи//




Вроде Юджин недавно сетовал на то что не осталось чиновников от сохи,все "сынки" и "блатные" вокруг) вот самый что ни на есть плоть от плоти народной)
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§ Butch
Re: КНБ завёл уголовное дело на Булата Бакауова
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.01.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кроме героической, но не особо успешной борьбы с мошкой, не отличился.

Нет, ну журналисты у нас прямо "жгут". Не в том смысле что придумывают, а в том, что ищут и находят!!!! То "мобильная группа проверяющих", то "героическая, но не успешная, борьба с мошкой". Перлы, один краше другого.
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