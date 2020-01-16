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§ NG.kz
Прямую линию по вопросам регистрации иностранных авто запустило МВД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37785
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство внутренних дел запускает прямую линию для разъяснения вопросов по регистрации автотранспорта, приобретенного гражданами за рубежом и ввезенного на территорию Казахстана.
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§ drakon
Re: Прямую линию по вопросам регистрации иностранных авто...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18330
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь серию АМ, будут -
регистрировать, без проблемм?... :lol:
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§ лимон
Re: Прямую линию по вопросам регистрации иностранных авто...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1229
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.01.20 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Теперь серию АМ


это не серия, а код принадлежности госномера республики Армения
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§ Тот самый
Re: Прямую линию по вопросам регистрации иностранных авто...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 345
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Адреса проведения акции "Приемная на дороге" можно узнать на сайтах региональных департаментов полиции.


Лучше туда ехать пешком, на всякий случай ;-)
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§ alex_60
Прямую линию по вопросам регистрации иностранных авто запустило МВД
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6956
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Лучше туда ехать пешком, на всякий случай


ха-ха-ха.
однозначно.
вспомнилось, когда таможни только появлялись, вагончики еще, в Троицке,
везем лекарства из России.
решили проверить, что и как. остановились не доезжая километров десять.
бросили коробку с пенициллином в одну из машин,
и на таможню. везем говорим вот коробку с пенициллином.
итог,машину в огороженный отстойник под замок,
и предложение ехать в Троицк и брать какие то документы, разрешающие
провезти эту коробку.
ели из под замка освободились,
развернулись,и поехали обратно до базы.
потом поехали другой дорогой.

[Исправлено: alex_60, 16.01.2020 - 15:13]
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§ kostyk777
Re: Прямую линию по вопросам регистрации иностранных авто...
kostyk777


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 06.12.15
Отправлено: 16.01.20 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ха-ха-ха. однозначно.

Было такое. Вез мотоблок новый с Троицка 90-е. Вначале по дороге туда, спросил в вагончике, какие доки нужны. Толком не ответили, сказали вези технику, там разберемся. Не послушал их, по льду через речку перетащил возле ключовки, а там на трактор к другу.
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