Цитата: Тот самый:

Лучше туда ехать пешком, на всякий случай



ха-ха-ха.

однозначно.

вспомнилось, когда таможни только появлялись, вагончики еще, в Троицке,

везем лекарства из России.

решили проверить, что и как. остановились не доезжая километров десять.

бросили коробку с пенициллином в одну из машин,

и на таможню. везем говорим вот коробку с пенициллином.

итог,машину в огороженный отстойник под замок,

и предложение ехать в Троицк и брать какие то документы, разрешающие

провезти эту коробку.

ели из под замка освободились,

развернулись,и поехали обратно до базы.

потом поехали другой дорогой.



[Исправлено: alex_60, 16.01.2020 - 15:13]