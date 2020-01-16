Цитата: abaika95:

Вполне отчётливо представляю) они же как-то работают с этим генпланом значит он должен быть у них в цифровом формате,придёте они вам скинут на флешку) ну если даже нет в цифровом,сделают копию) во всяком случае должны)

тем более если есть цифровой вариант,тогда что мешает разместить всё это на сайте для всеобщего пользования?