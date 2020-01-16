Цитата: abaika95:

Вот на юбилей А.С. интересно сколько тратят)?

----Торжества 6 июня 2019 в честь рождения Александра Пушкина пройдут более чем в 80 странах.Про бюджет ничего не могу сказать . Пусть вам ещё раз перезвонят (Позвонили вот часа 4 назад,советовались) - может скажут и про это ?? А так только памятник помыли - думаю , что не дорого .

Все остальное --- во флуд .Боюсь , что и это удалять .