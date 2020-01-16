Цитата: abaika95:

Писал же в другой ветке,обратитесь в ваш акимат,отделы строительства,земли или архитектуры там по идеи должны быть)

Это генплан посёлка,теперь уже города и он должен быть на сайте,что бы каждый желающий мог посмотреть.

Вы как себе представляете эту процедуру обращения.

Прихожу я в отдел строительства ,спрашиваю генплан мне достают кучу талмутов и сижу там посреди отдела рассматриваю всё это.