ACROS Re: "Заготовленных маршрутов не было" -... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 134

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:31 Банально: приехали побухать на переферию и дежурно отметиться: от того что они лично увидят очередь к томографу или например к гинекологу , навряд ли что то измениться, маховик и без них запущен. Если какие то вопросы возникли бы и по телефону можно спросить у местных товарищей.