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§ NG.kz
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37784
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.20 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным Министерства культуры, официальная церемония открытия юбилея Абая состоится 21 января. В юбилейный год поэта собрание сочинений Абая издадут на 10 иностранных языках, а также снимут три документально-постановочных фильма.
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* maxsaf
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4987
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Он и в колесе мне лично не помог) точнее он никому лично там не помогал,чисто делал свою работу)

Ну так и о пожарных можно рассуждать, которые ходят и сигнализации в торговых центрах проверяют. 8-)
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* abaika95
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2734
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//сколько на 200 - летие потратят//



Гога с творческим кризисом а на празднование дня рождения национальных поэтов сколько тратят у вас?)
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* Гога
Re: 3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2033
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.01.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
сколько тратят у вас?

_---Мне по барабану - что здесь , что там . Я просто задал риторический вопрос .
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* abaika95
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2734
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//которые ходят и сигнализации в торговых центрах проверяют.//



Согласен) прошлый свой коммент считаю ошибкой,переубедили)
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§ drakon
Re: 3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18329
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.20 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
как Гагарина нет?)

Знаю, таблички - срывали.
Куда их хотели - прикручивать-
не знаю... :lol: :lol: :-o
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* abaika95
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2734
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Мне по барабану - что здесь , что там //



Ну так а я конкретный задаю,для интересу,нет у вас данных по вашим праздненствам в честь поэтов?)
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* alex_60
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
//три документально-постановочных фильма о жизни, творчестве, наследии и роли Абая.//


тут нестыковка в принципе,тогда должно быть четыре фильма
-о жизни
-о творчестве
-о наследии
-о роли
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* maxsaf
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4987
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Согласен) прошлый свой коммент считаю ошибкой,переубедили)

Уау, да вы никак праздновать юбилей уже начали. ))
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* abaika95
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2734
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-///вот в сериалах не понимаю.это да.может сериал лучше серий на 100.для первого сезона хватит.там и обьемы будут посолиднее, и надолго//



Сезоны обычно серий по 12-15 в среднем)
И я не думаю что жизнь Абая настолько удивительна чтобы растягивать ее на 15 серий) не Человек-паук какбы просто поэт)
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* abaika95
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2734
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Уау, да вы никак праздновать юбилей уже начали//



Нет просто я не упертый как...)Серун
Форум для этого и существует для обмена мнениями а не для срача и не игры в одного)
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§ Нурбанчик
Re: 3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1921
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 16.01.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: //Абай Кунанбаев родился в..// //юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы// на каком основании изменили ему фамилию?

В Казахстане орфография русского языка, отличительна от российской, в связи с "привязкой" к орфографии казахского. В России останется Абай Кунанбаев, в Казахстане он будет Абай Кунанбайулы. Русский язык в Казахстане будет жить, к сожалению, по своим казахстанским правилам.

Как здесь не вспомнить слова Абая:
Код:
«Нужно учиться русской грамоте... Русский язык откроет нам глаза на мир. Русская наука и культура – ключ к мировым сокровищам


Цитата:
alex_60: в прошлом году уже начали мероприятия. одно из первых- снятие табличек в Костанае с именем Абая и попыткой изгнания его имени из памяти костанайцев.


Наверное, что бы сгладить вину, Акимат обязан людям бесплатно раздавать книги Абая. abaika95 хотел бы что бы только назидания раздавали, но этого мало будет.
Нужно назидания и изречения Абая приводить заместо рекламы на рекламных щитах Кустаная.Особенно побольше на входе в Акимат 8-)

Фрагмент из слов назидания Абая:

Заведено среди казахов
Друг другу лестью угождать.
Найду ли я, слуга Аллаха –
С своей привычкой досаждать –
Кого любить и уважать?..

Уважить бая? Нет такого...
Кто есть – безлик, как старый крот:
Своих не видит, чтит чужого;
Льстецам-пройдохам дарит скот
И мнит, что добр... (сумасброд!).

Уважить щедрого мырзу бы...
Но кто здесь истый меценат?!
Все ж жаждут славы, стиснув зубы,
Как будто щиплет (виноват)
Кошма солёная им зад!

Управы, волостные, бии...
Все вкруг чинят безбожный суд.
Одни купили власть, другие
Подобострастно спины гнут –
Иначе должность не дадут.

Ну как же сильных не уважишь?..
Но все крепки в деяньях зла.
На дело доброе отважишь
(Какая б польза ни была)
Скорей – аульного козла!
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* abaika95
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2734
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//тут нестыковка в принципе,тогда должно быть четыре фильма-о жизни-о творчестве-о наследии-о роли//


Один фильм решили сквозной нитью пустит по трем остальным) о жизни наверно
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* Гога
Re: 3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2033
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.01.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
данных по вашим праздненствам

----Нет , сожалению :-( :-( - меня больше волнует , что alex_60 в друзья не принимает .Ан , нет ----вот нашел ---на празднование юбилея Шолохова из Федерального бюджета было выделено 100 млн руб., и плюс 96 млн руб. из собственного бюджета Ростовской области. На празднование же юбилея Гоголя из федерального бюджета выделяется 154 млн руб.
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* alex_60
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати роман-эпопея М.Ауэзова "Путь Абая"
описывающая жизнь Абая как раз состоит из четырех книг.
и как выдающееся произведение было удостоено Государственной
(1-2 книга), а по окончании Ленинской премии СССР.

[Исправлено: alex_60, 16.01.2020 - 17:03]
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* abaika95
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2734
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//-на празднование юбилея Шолохова//



Ну это не тот масштаб коненчно уровня А.С.)

А Гоголь вообще теперь непонять чей он,Украинский или Российский?)

Вот на юбилей А.С. интересно сколько тратят)?
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