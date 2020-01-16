Цитата: alex_60: //Абай Кунанбаев родился в..// //юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы// на каком основании изменили ему фамилию?

В Казахстане орфография русского языка, отличительна от российской, в связи с "привязкой" к орфографии казахского. В России останется Абай Кунанбаев, в Казахстане он будет Абай Кунанбайулы. Русский язык в Казахстане будет жить, к сожалению, по своим казахстанским правилам.



Как здесь не вспомнить слова Абая:

Код: «Нужно учиться русской грамоте... Русский язык откроет нам глаза на мир. Русская наука и культура – ключ к мировым сокровищам



Цитата: alex_60: в прошлом году уже начали мероприятия. одно из первых- снятие табличек в Костанае с именем Абая и попыткой изгнания его имени из памяти костанайцев.



Наверное, что бы сгладить вину, Акимат обязан людям бесплатно раздавать книги Абая. abaika95 хотел бы что бы только назидания раздавали, но этого мало будет.

Нужно назидания и изречения Абая приводить заместо рекламы на рекламных щитах Кустаная.Особенно побольше на входе в Акимат



Фрагмент из слов назидания Абая:



Заведено среди казахов

Друг другу лестью угождать.

Найду ли я, слуга Аллаха –

С своей привычкой досаждать –

Кого любить и уважать?..



Уважить бая? Нет такого...

Кто есть – безлик, как старый крот:

Своих не видит, чтит чужого;

Льстецам-пройдохам дарит скот

И мнит, что добр... (сумасброд!).



Уважить щедрого мырзу бы...

Но кто здесь истый меценат?!

Все ж жаждут славы, стиснув зубы,

Как будто щиплет (виноват)

Кошма солёная им зад!



Управы, волостные, бии...

Все вкруг чинят безбожный суд.

Одни купили власть, другие

Подобострастно спины гнут –

Иначе должность не дадут.



Ну как же сильных не уважишь?..

Но все крепки в деяньях зла.

На дело доброе отважишь

(Какая б польза ни была)

Скорей – аульного козла!