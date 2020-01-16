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≡ Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37784
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 2 января райцентр Костанайского района живет с новым названием и новым статусом. Указ президента РК, утвердивший эти изменения, породил множество вопросов о том, как они будут реализованы на практике. Об этом «НГ» спросила у акима города Тобыла Адиля УМУРТАЕВА.
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* Добринцофф
Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6936
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.01.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:

Спасибо большое,но это ведь фото ,очень хотелось бы увидеть нормальный генплан который можно увеличить ,прочитать все обозначения и.т.д.
разве генплан не должен быть на сайте акимата кустанайского района?Почему его там нет?
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* Добринцофф
Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6936
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.01.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Писал же в другой ветке,обратитесь в ваш акимат,отделы строительства,земли или архитектуры там по идеи должны быть)

Это генплан посёлка,теперь уже города и он должен быть на сайте,что бы каждый желающий мог посмотреть.
Вы как себе представляете эту процедуру обращения.
Прихожу я в отдел строительства ,спрашиваю генплан мне достают кучу талмутов и сижу там посреди отдела рассматриваю всё это.
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