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§ NG.kz
Прямую линию по вопросам регистрации иностранных авто запустило МВД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37782
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство внутренних дел запускает прямую линию для разъяснения вопросов по регистрации автотранспорта, приобретенного гражданами за рубежом и ввезенного на территорию Казахстана.
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§ drakon
Re: Прямую линию по вопросам регистрации иностранных авто...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18327
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь серию АМ, будут -
регистрировать, без проблемм?... :lol:
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