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§ NG.kz
Аким Павлодарской области Булат Бакауов появился на работе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37782
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.20 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Накануне, 15 января, СМИ сообщили, что по неподтвержденным официально данным, Булат Бакауов и его заместитель были задержаны КНБ, а в их кабинетах проведены обыски.
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§ drakon
Re: Аким Павлодарской области Булат Бакауов появился на работе
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18327
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.20 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ободгали, Акима... :lol: :-o
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§ alex_60
Аким Павлодарской области Булат Бакауов появился на работе
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6945
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ободгали


ободгали...
придумать такое... про Акима.
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§ drakon
Аким Павлодарской области Булат Бакауов появился на работе
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18327
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ободгали...

Конечно, нет.
ОбоЛгали... :-o
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