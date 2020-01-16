Цитата: Теперь после отлова их будут стерилизовать, чипировать и отпускать обратно на улицы



Да действительно! Пущай дальше бегают, кусаются и болячки разносят. Ещё на эту чушь у нас деньги не тратились. Так-то всё хорошо, живём как в раю, одна беда - собака не чипированая.

И просто для справки. Вся биологическая суть существования организма сводится не к самому существованию, а к размножению. И стерилизация в этом случае нисколько не "гуманнее" прекращению существования.



[Исправлено: Butch, 16.01.2020 - 13:41]