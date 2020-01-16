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§ NG.kz
В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37782
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в управлении ветеринарии ЗКО, если раньше бездомных животных ловили, держали в питомнике 3 дня и если за ними никто не приходил, они усыплялись. Теперь после отлова их будут стерилизовать, чипировать и отпускать обратно на улицы.
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§ alex_60
Re: В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6945
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
восстановили собак в правах с волками.
волков по закону нельзя отстреливать.
самостоятельно правда.
вон в Жамбыльской области в одном селе волки
загрызли больше 50 баранов и лошадей.
в другом 60.
застрелить волка можно, если только он проник в кошару.
в порядке самообороны.
иначе никак.
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§ Butch
В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 378
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.01.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Теперь после отлова их будут стерилизовать, чипировать и отпускать обратно на улицы

Да действительно! Пущай дальше бегают, кусаются и болячки разносят. Ещё на эту чушь у нас деньги не тратились. Так-то всё хорошо, живём как в раю, одна беда - собака не чипированая.
И просто для справки. Вся биологическая суть существования организма сводится не к самому существованию, а к размножению. И стерилизация в этом случае нисколько не "гуманнее" прекращению существования.

[Исправлено: Butch, 16.01.2020 - 13:41]
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