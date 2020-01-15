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§ NG.kz
Правительство России уходит в отставку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37782
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дмитрий Медведев после послания президента России Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Путин поблагодарил членов правительства "за проделанную работу".
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§ директор пляжа
Re: Правительство России уходит в отставку
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 360
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 16.01.20 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
нтересные примеры а главное показательные)


речь не о фактах членовредительства, и сводках вечерних новостей, а об оттоке молодого работоспособного населения, в корею, китай, европы, та же чехия, да в ту же рф. у них демографический кризис, а у нас что? рухани жангыру работает?
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§ abaika95
Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2721
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//, а об оттоке молодого работоспособного населения, в корею, китай, европы, та же чехия, да в ту же рф. у них демографический кризис, а у нас что? рухани жангыру работает?//




Вот часто сижу на Российских либеральных пабликах и там поднимаются те же вопросы что и у нас) молодежь валит,правительство не работает) соседи чтож сказать) согласен отток молодежи есть,пусть едут,учатся,работают,смотрят,кто вернётся будут намного умнее и патриотично настроеней чем местные) и да согласен вернутся не все... Проблема и проблема очень большая


Рухани жангыру для меня вообще тайна за семью печатями,начиналось интересно,сейчас вообще не пойму что и куда и для чего и как?)
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§ drakon
Правительство России уходит в отставку
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18327
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.20 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да ладно минобр,Кадыров в отставку ушел)

Абайка, сегодня ПМ - утверждают.
Кадыров, наверное останется в Минобразовании рф?... :lol: ;-)
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§ abaika95
Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2721
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Абайка, сегодня ПМ - утверждают.Кадыров, наверное останется в Минобразовании рф?...//




Да да витайте в своем мире беззапятых)
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