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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Бастыку заплатите!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37782
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трудно сказать, что вызвало большее возмущение сограждан: размеры оклада и бонусов г-жи Исаевой или обоснование нормальности этих выплат г-ном Сабирбаевым. Но фраза о чиновнике с протянутой рукой ничуть не противоречит здравому смыслу.
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§ pandit
Re: Тимур ГАФУРОВ: Бастыку заплатите!
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 367
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 16.01.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любопытно, о какой ответственности вице-министра идет речь. Может надо попросить должностные инструкции этой позиции, и посмотреть их выполнение - реальное.
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§ сайлау курманов
Re: Тимур ГАФУРОВ: Бастыку заплатите!
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3426
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.01.20 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично на моем примере; деревня где я родился пришло в запустение по причине продажи земли на который работали все мои земляки, маслозавод закрыли потому что нет сырья, все переехали в город, многие тех кого знаю вышли на пенсию, умерли,уехали, никакого прогресса даже наоборот
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§ таноми52
Re: Тимур ГАФУРОВ: Бастыку заплатите!
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1512
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 16.01.20 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, кто определяет суммы зарплат ВЫСОКОпоставленных? Из чего исходят? Чем руководствуются?
Ну, уж точно не из уровня жизни народа или собственных заслуг перед ним. Скорее из уровня своих аппетитов
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§ директор пляжа
Re: Тимур ГАФУРОВ: Бастыку заплатите!
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 360
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 16.01.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скромняги.. Пока весь свой выводок не обеспечат, всем по двухсотке не купят не угомонятся.
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