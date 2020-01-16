Lex Re: МВД об "особых условиях" для авто с российскими... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 398

Регистрация: 22.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:53 Цитата: находящиеся в Казахстане больше года армянские и кыргызские автомобили окажутся вне закона



По моему государство уже вне закона себя ощущает. Ну отмените тогда этот ЕАЭС и всего делов, что тут дурочка из себя корчить и другим лапшу на уши вешать. Всё как было до вступления в ТС так и осталось. Ссориться с северным соседом в особенности не хочется? Такими методами точно не поссоришься)))

И касательно утильсбора- а собственно кто сдаёт нормальные машины в этот утильсбор? Разве что шрот, который на железо меньше вытянет, остальные даже если и разобьют машину- сдают на разборку.

Да и касательно работы ТОО "Оператор РОП"- тоже много вопросов, стоит немного посмотреть данные по этому заводу в ютюбе. Переработка и транспортировка в другое государство немного разные вещи, а деньги за это получает довольно таки не маленькие с государства, которые нас обязали платить.

Подытожить- фейковая организация для распила $. (

И кто её владелец можно узнать в азаттык))). Там разрешают говорить немного неудобные вопросы, хоть и провластная газетка. Один черт никто никому ничего не сделает).