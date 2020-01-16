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§ NG.kz
МВД об "особых условиях" для авто с российскими номерами: Неправильно информировали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37782
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.20 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцы - владельцы автомобилей с российскими номерами равны в правах с владельцами авто из других стран ЕАЭС и точно так же должны регистрировать свой транспорт, заявил начальник управления Комитета административной полиции МВД Юрий Козлов.
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§ лимон
Re: МВД об "особых условиях" для авто с российскими...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1226
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.01.20 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да блин, третья уже новость/комментарий об авто с ино.номерами, сами в министерстве то разобрались хоть что ли бы
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§ Butch
Re: МВД об "особых условиях" для авто с российскими...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 378
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.01.20 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Погодите! Ещё и четвёртый-пятый будут. Так как вопрос о НЕ владельцах автотранспортных средств ни разу не разъяснён

Цитата:
То есть если вы приобрели автотранспортное средство, заключили договор купли-продажи, зарегистрировали на себя транспортное средство в сопредельном государстве

А если НЕ заключил договор купли-продажи и НЕ зарегистрировал на себя ТС в сопредельном государстве, а управляет автомобилем на основании "доверенности" от владельца постоянно проживающего в сопредельном государстве. В этом случае как дело обстоит?
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§ лимон
МВД об "особых условиях" для авто с российскими номерами: Неправильно информировали
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1226
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.01.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
А если НЕ заключил договор купли-продажи и НЕ зарегистрировал на себя ТС в сопредельном государстве, а управляет автомобилем на основании "доверенности" от владельца постоянно проживающего в сопредельном государстве. В этом случае как дело обстоит?


раз в год выезжать на срок не менее 30 суток за пределы РК
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§ Vit
МВД об "особых условиях" для авто с российскими номерами: Неправильно информировали
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8823
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.01.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
В основном все так и оформлены. ПТС на РФ. А тут по страховке гоняют. Не че не поменяется Так получается.
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§ Тот самый
Re: МВД об "особых условиях" для авто с российскими...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Устроили ромашку, надо - не надо. Сначала сами сделали настолько абсурдную ситуацию с утильсбором и первичной регистрацией, когда у нас даже новые машины дороже, чем у соседей. Допустили, что за 5 лет в страну навезли чадящего шрота типа Жигулей ВАЗ-2107, и 99-х за 150 тыщ тенге, которые не подходят ни под одно требование регистрации.

А теперь озаботились проблемой, но не знают как бы так и лавочку прикрыть и на мозоль не наступить почти 200 тысячам владельцев таких машин.
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§ Lex
Re: МВД об "особых условиях" для авто с российскими...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 16.01.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
находящиеся в Казахстане больше года армянские и кыргызские автомобили окажутся вне закона

По моему государство уже вне закона себя ощущает. Ну отмените тогда этот ЕАЭС и всего делов, что тут дурочка из себя корчить и другим лапшу на уши вешать. Всё как было до вступления в ТС так и осталось. Ссориться с северным соседом в особенности не хочется? Такими методами точно не поссоришься)))
И касательно утильсбора- а собственно кто сдаёт нормальные машины в этот утильсбор? Разве что шрот, который на железо меньше вытянет, остальные даже если и разобьют машину- сдают на разборку.
Да и касательно работы ТОО "Оператор РОП"- тоже много вопросов, стоит немного посмотреть данные по этому заводу в ютюбе. Переработка и транспортировка в другое государство немного разные вещи, а деньги за это получает довольно таки не маленькие с государства, которые нас обязали платить.
Подытожить- фейковая организация для распила $. (
И кто её владелец можно узнать в азаттык))). Там разрешают говорить немного неудобные вопросы, хоть и провластная газетка. Один черт никто никому ничего не сделает).
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§ Butch
Re: МВД об "особых условиях" для авто с российскими...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 378
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.01.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
раз в год выезжать на срок не менее 30 суток за пределы РК

Прочитал ту 63-ю статью, и как бы похоже на то что Вы правы.
Правда тут же задался тем же вопросом что и Lex. Для чего тот ЕАЭС нужен? Как понимаю предполагались некоторые упрощения по перемещению товаров и услуг.
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* Сабыр
Re: МВД об "особых условиях" для авто с российскими...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 297
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как нам не хватает М. Задорнова с его "ну тупые".. Наши гос органы когда-то начнут изъясняться на понятном языке?? Один так говорит,другой по-другому. Так и как всё таки??
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§ лимон
МВД об "особых условиях" для авто с российскими номерами: Неправильно информировали
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1226
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.01.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Как понимаю предполагались некоторые упрощения


кататься 11 месяцев, не оплачивать транспортный налог и техосмотр, штрафы, разве не просто ;-)

[Исправлено: лимон, 16.01.2020 - 12:33]
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§ Butch
МВД об "особых условиях" для авто с российскими номерами: Неправильно информировали
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 378
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.01.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
кататься 11 месяцев, не оплачивать транспортный налог и техосмотр, разве не просто

Было бы "просто" если бы имело отношение к содружеству :-) В законе это не оговаривается, и с тем же успехом можно не более года ездить на автомобиле зарегистрированном где нибудь в Южной Америке или Африке.
И возвращаясь к "смыслам" и "простоте". Получается что ЕАЭС есть, а даже конкуренции среди производителей он не добавляет. В самом деле, автомобиль "произведённый" в Костанае (российской марки), в том же Костанае продаётся по цене, в абсолютных значениях, бОльшей чем такой же автомобиль в Челябинске. В который его ещё нужно доставить с завода за сотни а то и тысячи километров.
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