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§ NG.kz
Правительство России уходит в отставку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37776
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дмитрий Медведев после послания президента России Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Путин поблагодарил членов правительства "за проделанную работу".
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§ Кушмурунец23
Re: Правительство России уходит в отставку
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 354
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 16.01.20 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Первый пошел,Путин предложил на должность ПМ бывшего начальника налоговой Мишустина)

Согласитесь, у нас в Казахстане намного интересней: мы все больше улицы и города переименовываем, зачем нам всякие бесплатные обеды и ....
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* abaika95
Re: Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2716
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Согласитесь, у нас в Казахстане намного интересней: мы все больше улицы и города переименовываем, зачем нам всякие бесплатные обеды и ....//




Ниче,и в России до этого дойдут) точнее ещё в 90ых все прошли) бесплатные обеды да согласен,хорошо,вовремя главное,аккурат за 4 года до выборов,дальше-больше) а то-что конституцию "немного" меняют вас не радует?)
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§ директор пляжа
Re: Правительство России уходит в отставку
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 16.01.20 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Согласитесь, у нас в Казахстане намного интересней: мы все больше улицы и города переименовываем, зачем нам всякие бесплатные обеды и ....

поддерживаю..
еще латинницу миллиардами тенге изучают и оралманам хаты и работы дают. Когда свои студенты с голой.... ходят и без работы уезжают.
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* abaika95
Re: Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2716
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//оралманам хаты и работы дают//


А Российским оралманам разве не помогают с подьемными в переселении?)
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* maxsaf
Правительство России уходит в отставку
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4980
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А Российским оралманам разве не помогают с подьемными в переселении?

В курсе,что российские оралманы еще и ваши сограждане по совместительтву? Некоторые - уже бывшие.
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* abaika95
Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2716
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//В курсе,что российские оралманы еще и ваши сограждане по совместительтву? Некоторые - уже бывшие//




И что мне с этой информации?) Да российские оралманы наши бывшие соотечественники) уехали на историческую родину) их выбор)
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* maxsaf
Правительство России уходит в отставку
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4980
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И что мне с этой информации?

Радостно должно быть))
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* abaika95
Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2716
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Радостно должно быть)//



Чем конкретно радоваться?)
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* maxsaf
Правительство России уходит в отставку
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4980
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Чем конкретно радоваться?)

Что кто-то за вас решает проблемы ваших безработных студентов с голой ..ой, о которых говорится в #17 ))
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* abaika95
Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2716
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Что кто-то за вас решает проблемы ваших безработных студентов с голой ..ой, о которых говорится//


За вас это за кого?) Студентов часто вижу,голыми попами не светят,вполне себе по клубам и по барам тусуются,где голопопых студентов форумчанин директор пляжа встречает не знаю)
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* Тот самый
Re: Правительство России уходит в отставку
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 338
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: где голопопых студентов форумчанин директор пляжа встречает не знаю)


Вчера новость была про парня 19 лет, ограбившего магазин на Складской. Наверное не от хорошей жизни пошёл на это, из-за 25000 тенге.
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* maxsaf
Правительство России уходит в отставку
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4980
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
где голопопых студентов форумчанин директор пляжа встречает не знаю

Ну на нет и суда нет, видимо директор пляжа перегрелся на работе, и ему привиделось. А тот аркалыкчанин с ножом, что кассу хапнул на днях, скорее всего вообще нигде не учился. Может денег не было на учебу, но это не важно. Не поступил, отчислили - не студент. А значит и проблем нет. ))
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