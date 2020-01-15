Цитата: abaika95:

где голопопых студентов форумчанин директор пляжа встречает не знаю

Ну на нет и суда нет, видимо директор пляжа перегрелся на работе, и ему привиделось. А тот аркалыкчанин с ножом, что кассу хапнул на днях, скорее всего вообще нигде не учился. Может денег не было на учебу, но это не важно. Не поступил, отчислили - не студент. А значит и проблем нет. ))