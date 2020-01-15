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§ NG.kz
Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась в Казнете
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37776
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.20 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информация о задержании акима Павлодарской области Булата Бакауова и его помощника распространяется в социальных сетях, сообщает BaigeNews.kz. По неподтвержденным данным, задержание произошло сегодня, 15 января.
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§ Vit
Re: Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8821
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.01.20 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, гуляло это видео на васапах. Я ещё тогда подумал что это просто шутка, розыгрыш какой-то. нет что ли? В заправду получается :-o
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§ drakon
Re: Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18322
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.20 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто на очереди?... :-o
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§ Змея Подколодная
Re: Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 825
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 16.01.20 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кто на очереди?...

Если бы еще сажали..., если и присядет,то через годик выйдет. Год помается, беш в камере поест, фрукты. А потом с чистой совестью на свободу.
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§ Кушмурунец23
Re: Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 354
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 16.01.20 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично я считаю, что их всех нужно задерживать и надолго!
Глядя на происходящее у себя в Аулиекольском районе п.Кушмурун, особенно прошлый и этот годы... Все хуже и хуже... а из за кого?
Так и хочется спросить Садвокасяна, Архимеда... где ТЭЦ, для кого "ямки" возле Кушмуруна нарыли? У нас осталась единственная асфальтированная улица а чистить ее не чем! Колея, ездить невозможно, на грани... "Бедный" новый аким тужиться а что у него есть? Деньги и те бюджетные куда то мимо поселка уходят.
Патриотизм, гордость за Родину? Стыдно!
В мое время у нас было свое ДЭУ и я не знал что есть проблемы со снегом на дорогах. Сейчас нечем чистить... Освещение машина с корзиной только с Аулиеколя, наше все утащили... Больница, малейшее серьезное срочно в Ауллиеколь или Костанай! Ближайшее 45 км. На чем? Реамобиль? А вот фиг вам, на "таблетке" с Костаная презентовали. Жестььььь куда не глянь. ЦОН есть, светллый теплый и просторный, но вывели миграционку и пенсионку при населении 9 000 жителей и под 1 500 пенсионеров все вынуждены за 45 км ездить в Аулиеколь. Думаете кто то из сидящих в креслах чиновников подумал о жителях?
Почему? Да потому что подобные акимы областей и районов и у нас. По моему мнению все они одинаковы...
Кушмурун в 10-ке крупных населенных пунктов нашей области, а что по селам где 500 1 000 жителей?
В общем я рад, что очередного и надеюсь что не последнего акима задержали!
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* abaika95
Re: Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2716
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//В общем я рад, что очередного и надеюсь что не последнего акима задержали//



Люстрациям как говорится быть!) И это наши "демократичные" активисты) других для вас у меня нет))
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* abaika95
Re: Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2716
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати пишут зама его задержали а самого выпустили,точнее допросили и отпустили) мужик который портрет его купил наверно 10 раз уже вспотел за прошлый вечер)
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* maxsaf
Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась в Казнете
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4979
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
мужик который портрет его купил наверно 10 раз уже вспотел за прошлый вечер

С чего вдруг? Разве полотно мастера резко перестало представлять культурную ценность?))
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* maxsaf
Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась в Казнете
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4979
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Когда ролик пошел по интернету про ту картину, мне вспомнилось "Современное искусство.Дорого" (от деда Архимеда) - настоятельно рекомендую, эпичный видос на ютубе ))
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* abaika95
Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась в Казнете
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2716
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//С чего вдруг? Разве полотно мастера резко перестало представлять культурную ценность?))//



Полотно мастера резко начало притягивать к себе опасность) держать у себя портреты человека задержанного КНБ,как-то знаете ли....

[Исправлено: abaika95, 16.01.2020 - 09:46]
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* maxsaf
Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась в Казнете
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4979
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
держать у себя портреты человека задержанного КНБ,как-то знаете ли....

Держи, не держи, покупатель уже прославился. И не важно, повесил на видном месте или выбросил на следующий день.)
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* abaika95
Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась в Казнете
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2716
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//не важно, повесил на видном месте или выбросил на следующий день.)//



Ктож его выбросит,портрет писали инкрустирован драгоценными камнями)
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* Тот самый
Re: Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 338
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
розыгрыш какой-то. нет что ли? В заправду получается


Может кто-то из КНБ тоже посмотрел и поверил :lol: :lol: :lol:
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* maxsaf
Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась в Казнете
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4979
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ктож его выбросит

Этот портрет, в случае необходимости можно будет повесить на стене "Их разыскивает полиция", будет очень выгодно выделяться на фоне остальных фотороботов, да еще и с камнями. впще агонь ))
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* abaika95
Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась в Казнете
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2716
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//"Их разыскивает полиция"//




Мне сейчас другое интересно,ведь это получается будет первый случай) если про зама инфа подтвердится то кому-то придется.....
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